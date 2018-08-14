Севергазбанк уменьшил ставки по онлайн-вкладам в рублях

Вологодский Севергазбанк понизил ставки по вкладам в рублях, которые открываются через интернет-банк, на 0,1 процентного пункта.

Вклад «Умножай-online» (от 5 тыс. рублей, сроки — один, три, шесть месяцев и год) открывается теперь под 5,6—6,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно. Дополнительные взносы не предусмотрены.

Продуктовый виджет

Депозит «Прибавляй-online» (от 5 тыс. рублей, срок — три, шесть месяцев, один или два года) привлекается в настоящий момент под 5,3—6,15%. Проценты выплачиваются в конце срока. Предусмотрена возможность пополнения счета.

Средства во вклад «Решай-online» (от 30 тыс. рублей, сроки — три, шесть месяцев, один и два года) можно разместить под 4,5—5,2% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются. Предусмотрена возможность пополнения счета.