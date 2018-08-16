Ещё
Курсы доллара и евро на 16 августа
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
16.08
$
66.3772
–0.3763
€
75.2253
–1.0072
ММВБ
15.08 23:00
$
67.2925
–0.0400
€
76.3500
–0.0350
Forex
15.08 19:00
$
67.4334
–0.2738
€
76.4868
–0.2314
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.34
€
76.30
€
76.59
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
€
77.10
Индексы и котировки
Brent
70.77
+0.08
Золото
1177.90
+0.33
РТС
1055.24
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1384
–0.0201
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08
Курсы доллара и евро на 16 августа
Банки.ру
1 час назад
Комментарии
Фото:
Прайм
Официальный курс доллара, установленный
Центробанком
на 16 августа, составляет 66,3772 рубля. Официальный курс евро — 75,2253 рубля.
Читать ещё •••
Банки.ру: последние новости
ФорБанк снизил ставки по ряду депозитов в рублях
Плюс Банк предлагает вклад «Стабильный Плюс»
Центробанк прокомментировал ситуацию на финансовых рынках
Комментарии
Ещё 12 источников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль, дай миллиард: Лукашенко выбивает новый кредит
Россия спрятала госдолг США
На помощь рублю придут налоги
Россия перестала снижать долю в госдолге США
Как Сорос предсказал России сущий ад
1
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика
СНГ
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика
Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика
Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика
Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение