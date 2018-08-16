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Курсы доллара и евро на 16 августа
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Курсы доллара и евро на 16 августа 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Прайм
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 16 августа, составляет 66,3772 рубля. Официальный курс евро — 75,2253 рубля.
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Комментарии  Ещё 12 источников 
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