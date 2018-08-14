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Центробанк резко понизил курс доллара и евро на 15 августа
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Центробанк резко понизил курс доллара и евро на 15 августа 

Свободная пресса 55 минут назад
Фото: ЕАН
Центральный банк РФ опубликовал официальные курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 15 августа.
По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 66,7535 рубля, что на 1 рубль 47 копеек ниже курса доллара, который был установлен на вторник, 14 августа.
В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 76,2325 рубля, и это ниже курса евро, установленного ранее, 1 рубль 42 копейки.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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