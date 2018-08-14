Центробанк резко понизил курс доллара и евро на 15 августа

Центральный банк РФ опубликовал официальные курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 15 августа.

По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 66,7535 рубля, что на 1 рубль 47 копеек ниже курса доллара, который был установлен на вторник, 14 августа.

В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 76,2325 рубля, и это ниже курса евро, установленного ранее, 1 рубль 42 копейки.

Новости экономики: Минэкономразвития предлагает двухэтапное повышение цен на ЖКХ в будущем году

Новости курса валют: Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 67 рублей, евро — ниже 77