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У рубля нет сил для дальнейшего укрепления
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У рубля нет сил для дальнейшего укрепления 

Прайм 42 минуты назад
Фото: Прайм
Во вторник, 14 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 146 коп. (-2,15%), до 66,34 руб., курс евро — на 214 коп. (-2,64%), до 75,28 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (-2,54%), а в паре евро/рубль — 266,4 млн евро (-13,19%).
Банк России на 15 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 66,7535 руб., что ниже предыдущего закрытия на 146,99 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 76,2325 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 141,94 коп.
Во вторник торги по рублевым парам открылись снижением. По итогам дня рубль отыграл у доллара 2,15%, у евро — 2,64%. На рынке оживился интерес к риску благодаря ослаблению обеспокоенности турецким кризисом и его возможными последствиями. Турецкая лира укрепилась к доллару на 11%. Её подорожание могли вызвать действия Центробанка Турции по увеличению валютной ликвидности в банковском секторе.
Рубль частично отыграл потери у иностранных валют, но по-прежнему остается под давлением. Во вторник зафиксирован гэп. Жду его закрытия к концу недели. Сегодня по прогнозу цель для доллара США находится на отметке 67,40 руб. Курс лиры сегодня утром снизился на 2,20%. А в рамках коррекции может снизиться на 6,5%. Следовательно, котировки рубля тоже могут измениться так, что в результате курс доллара США вернется обратно к 67,80 руб.
Против евро рубль будет чувствовать себя увереннее, поскольку евро продают на рынке Форекс. В течение дня ожидается восстановление цены до 76,20 руб. за единицу европейской валюты.
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