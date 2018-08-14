Администрация Новочеркасска рефинансирует долг муниципалитета

Новочеркасская администрация собирается для погашения старого кредита взять новый. Финансовое управление муниципалитета в ходе конкурса ищет подрядчика для оказания услуг по предоставлению кредитной линии на цели покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств в размере 533,7 млн руб.

В настоящее время стоимость обслуживания долга, сумма которого равна вышеуказанному значению, составляет 10,5%-12% годовых, а новый кредит будет взят по ставке 8,25% годовых. Его обслуживание в текущем и следующем годах составит 44 млн руб. Если рыночный долг будет рефинансирован, бюджет столицы донского казачества сэкономит 25 млн руб.