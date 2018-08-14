Ещё
Администрация Новочеркасска рефинансирует долг муниципалитета
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.60
$
66.94
76.15
76.43
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
73.18
+0.08 Золото
1194.94
–0.02 РТС
1079.74
+0.14
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1392
–0.0299
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Администрация Новочеркасска рефинансирует долг муниципалитета 

Деловое сообщество 1 час назад
Новочеркасская администрация собирается для погашения старого кредита взять новый. Финансовое управление муниципалитета в ходе конкурса ищет подрядчика для оказания услуг по предоставлению кредитной линии на цели покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств в размере 533,7 млн руб.
В настоящее время стоимость обслуживания долга, сумма которого равна вышеуказанному значению, составляет 10,5%-12% годовых, а новый кредит будет взят по ставке 8,25% годовых. Его обслуживание в текущем и следующем годах составит 44 млн руб. Если рыночный долг будет рефинансирован, бюджет столицы донского казачества сэкономит 25 млн руб.
Деловое сообщество: последние новости
Больше 15 тысяч ипотечных кредитов взяли жители Ростовской области за полгода В Ростовской области потребительские цены на товары выросли на 2% с начала года Четыре новых ЖК на 6600 квартир появятся в разных районах Ростова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия возвращает советское будущее117
Россия готовится к худшим сценариям358
Ротшильд предсказал конец существующего мира333
Европе нашли замену российскому газу99
ЦБ и Минфин спасли рубль66
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение