Власти не ожидают роста цен на жилье в Новой Москве при новых правилах строительства

МОСКВА, 14 августа. / ТАСС /. Власти Новой Москвы как минимум в течение года не прогнозируют роста цен на жилье в этой части столицы в условиях изменения правил долевого строительства. Новые территории являются важным индикатором ситуации на столичном рынке — здесь строится почти половина жилых домов города. Об этом в рамках экспертного обсуждения «Девелопмент по новым правилам» сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин

"Такого высокого скачка цен квадратного метра, [как называют эксперты], — в 20-30, а то и 40%, тем более в течение одного года, точно не будет", — сказал он.

Федеральный закон (ФЗ-175), вносящий изменения в закон о долевом строительстве (ФЗ-214), вступил в силу с 1 июля 2018 года и предусматривает создание новой системы финансирования жилищного строительства, обеспечивающую защиту прав дольщиков. Одно из основных изменений состоит в том, что застройщики теряют право напрямую привлекать деньги дольщиков с 1 июля 2019 года. С этой даты продажи недвижимости должны происходить через систему эскроу-счетов в банках, а строительство домов — на привлеченные банковские кредиты. Для тех девелоперов, которые уже сейчас строят и достраивают жилье, почти ничего не изменится, но банковский контроль за их счетами ужесточится.

"Жизнь показывает, что, как правило, девелоперы находят внутренние резервы, ресурсы, чтобы обеспечить высокий спрос [на покупку жилья]. У них есть мощный ресурс, чтобы спокойно выдержать [изменения в правовом механизме]. Придется уменьшать маржинальность, будет меняться стратегия на рынке.

Найдутся механизмы, чтобы сохранить уровень объема строительства жилья и продаж", — полагает Жидкин.

Также он отметил, что в Новой Москве 90% работающих застройщиков имеют большой опыт и максимально защищены финансово и юридически. Среди них он назвал А101, МИЦ. «Есть мелкие компании. Часть компаний, возможно, будут банкротиться», — допустил Жидкин.

Цены и объемы

Цены на новых территориях — ниже, чем в среднем по Москве: около 80-110 тыс. рублей за квадратный метр, сказал глава департамента. По данным индекса аналитического агентства «Индикаторы рынка недвижимости», по состоянию на август этого года, средние цены на квартиры в Москве колебались в диапазоне 167-168 тыс. руб. за кв. м, что находится в пределах, зафиксированных годом ранее. Это немного выше уровня февраля 2018 года, когда цена падала до рекордных за два года 164 тыс. руб. за 1 кв. м.

Ежегодно в Новой Москве сдается 2 млн кв. м недвижимости, из них 1,5 млн кв. м жилья, пояснили в департаменте новых территорий. По данным Стройкомплекса столицы, всего в Москве сдается в эксплуатацию в среднем 3 млн кв. м жилой недвижимости в год, однако с учетом начала реновации и в целом роста объемов строительства, в ближайшие три года этот показатель может достигнуть 4 млн кв. м в год.

Ранее в докладе об итогах работы столичного стройкомплекса за семь месяцев 2018 года отмечалось, что с начала года в Москве введено 3,3 млн кв. м недвижимости, в том числе 1,2 млн кв. м жилья.