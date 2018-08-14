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Доказательства роста цены проезда в автобусах собирают в Челябинске
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Доказательства роста цены проезда в автобусах собирают в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Антимонопольня служба собирает доказательства роста цены проезда в челябинских автобусах, сообщение об этом появилось на сайте регионального УФАС.
Ведомство интересует период с 1 ноября 2017 года по 31 января 2018 года, когда, по данным УФАС, с 23 до 25 рублей выросла цена билета на маршрутах № 6, 18, 21, 28, 30, 32, 38, 41, 45, 49, 55, 59, 66, 71, 80 и 81. Эти маршруты обслуживает ООО «Общественный городской транспорт», и на предприятии, по информации антимонопольной службы, отрицают факт роста цен.
Жителей города просят заполнить анкету и направить её на электронную почту УФАС. Полученные ответы и станут доказательствами, подтверждающими или опровергающими факт повышения цен.
Напомним, антимонопольная служба рассматривает дело в отношении трёх десятков перевозчиков, которых подозревают в сговоре для повышения цены проезда. Стоимость поездки в челябинских маршрутках действительно выросла в ноябре 2017 года с 23 до 25 рублей. Чуть раньше цену с 20 до 23 рублей подняли и в городских автобусах.
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