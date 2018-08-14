Чистый убыток немецкой RWE во II квартале составил €458 млн против прибыли годом ранее

Чистый убыток немецкой энергетической компании RWE составил во II квартале 2018 года €458 млн против чистой прибыли в размере €1,723 млрд за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Чистая прибыль компании в январе — июне снизилась в 16,5 раза и составила €162 млн Выручка RWE за II квартал снизилась на 11,1% — до €2,805 млрд Убыток до налогообложения составил €288 млн против €1,792 млрд прибыли во II квартале прошлого года.

В первом полугодии выручка RWE снизилась на 8,7% — до €6,827 млрд Прибыль до налогообложения сократилась в 34,6 раза и составила €68 млн против €2,354 млрд в январе —июне 2017 года. Скорректированный показатель EBITDA составил €825 млн, снизившись на 27% к уровню января — июня прошлого года.

Чистый долг компании по состоянию на 30 июня составил €21,747 млрд По состоянию на 31 декабря 2017 года чистый долг составлял €20,227 млрд Таким образом, с начала года чистый долг RWE вырос на 7,5%.