Марат Ахметов надеется, что рост цен на зерно позволит заработать на урожае

Рост цен на зерно позволит аграриям Татарстана реализовать урожай-2018 с рентабельностью в 20%, спрогнозировал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов на брифинге в кабмине РТ.

По словам Марата Ахметова, на реализации урожая 2017 года республика потеряла 3 млрд руб., хотя аграрии собрали более 5 млн тонн зерна. Ещё 3 млрд руб. выручки сельхозпредприятия недополучили из-за снижения цен на молоко. Так что многих волнует вопрос, удастся ли сельхозпроизводителям выйти на рентабельность в этом году.

«Цены на новый урожай зерновых у нас ещё формируются, но на юге России уже сейчас цена на третий-четвёртый классы пшеницы от 12,5 до 13 руб. за кг, и мы видим, что тонна зерна дорожает на 490-700 руб. за неделю, — сказал Марат Ахметов. — В РТ пока на третий класс пшеницы цена до 9 тыс. руб. за тонну, и мы ожидаем роста цены. Ведь и валовый сбор зерна в РФ в этом году будет меньше — по прогнозам 90-100 млн тонн вместо 134 млн тонн 2017 года. В Татарстане тоже валовый сбор зерна будет значительно ниже, чем в 2017 году. По моим расчётам, себестоимость зерна с учётом существенно подорожавшего дизельного топлива (даже с учётом льготных цен для сельхозпроизводителей — для них на 8 руб. дешевле, чем на рынке), средств защиты, роста зарплат в отрасли — будет около 6 руб. за кг в среднем по Татарстану, а с учётом транспортировки — порядка 7 руб. Так что этот год позволит иметь до 20% рентабельности при реализации зерна».

Министр сказал, что неплохой спрос сохраняется на ячмень, который уже сейчас стоит от 8 руб. за кг и возможно подорожает. А в Татарстане почти 450 тыс. га засеяны ячменём и урожайность его в этом году хорошая. Хорошее состояние посевов и у таких высокомаржинальных культур как рапс и подсолнечник — 120 тыс. и 124 тыс. гектаров в РТ соответственно. Рыночные цены на них складываются выше, чем год назад, когда пришлось продавать практически по себестоимости. Так что министр выразил надежду, что за счёт них сельхозпредприятия смогут поправить своё финансовое положение. А вот, как будет складываться оптовая цена на сахар, пока неясно. В прошлом году он существенно подешевел и аграрии, сахарные заводы практически не заработали на его продаже.

Напомним, на посевную Татарстан потратил около 27 млрд руб., включая посев кормовых культур.