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В Петербурге растут цены на аренду жилья по соседству с университетами
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В Петербурге растут цены на аренду жилья по соседству с университетами 

АСН-Инфо 26 минут назад
Фото: АСН-Инфо
В Петербурге растут цены на аренду жилья по соседству с такими популярными вузами как СПбГУ, СПбГПУ, СПбНИУ ИТМО и СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
По данным специалистов портала недвижимости Domofond.ru ставки на однокомнатные квартиры в мае по отношению к апрелю поднялись на 0,6% (с 21 386 руб. до 21 512 руб.), в июне — на 1,3% (до 21 781 руб.), в июле — еще на 1,7% (до 22 153 руб.).
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир недалеко от вузов на июль 2018 года составила 22 153 руб., двухкомнатных — 34 502 руб., а трехкомнатных — 60 140 руб.
Для студентов СПбГУ (большинство корпусов находится в Василеостровском районе) удобнее всего селиться в районе метро «Василеостровская», но жить здесь дорого. В июле однокомнатную квартиру в окрестностях этой станции метро можно было снять в среднем за 27 899 руб. Двухкомнатную — за 43 230 руб. в месяц при средней цене по городу 34 502 руб.
Корпуса СПбГПУ располагаются в Выборгском и Калининском районах, между станциями «Площадь Мужества», «Политехническая» и закрытой «Академической». Однокомнатную квартиру в окрестностях метро «Политехническая» можно снять за 20 421 рубль в месяц, а двухкомнатную — за 25 961 рубль.
СПбНИУ ИТМО находится в Петроградском районе, между метро «Горьковская», «Чкаловская» и «Петроградская». В районе «Горьковской» однокомнатные квартиры в июле в среднем сдавались за 31 207 руб. в месяц; двухкомнатные квартиры — за 56 892 руб. (цена намного выше, чем среднегородская).
До СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ближе от соседней «Петроградской». Аренда здесь также существенно дороже, чем в среднем по городу: однокомнатная квартира стоит в месяц 35 896 руб. в месяц, а двухкомнатная — 56 395 руб.
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