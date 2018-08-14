В Прикамье доходы краевого бюджета вырастут на 1,44 миллиарда рублей

На ближайшем заседании регионального парламента депутаты рассмотрят изменения в краевой бюджет на 2018 год. Предложения в парламент направил глава региона Максим Решетников

Как сообщает в своём блоге спикер ЗС Валерий Сухих, законопроект предполагает увеличение доходов краевой казны в этом году на 1,44 миллиарда рублей. Казна вырастет за счёт роста поступлений по налогу на прибыль и поступления средств из федерального резервного фонда.

В пресс-службе ЗС сообщили, что депутатам предложат направить дополнительные доходы на дорожный фонд, модернизацию объектов здравоохранения, а также на другие цели. Например, предполагается на 123 миллиона рублей увеличить расходы на программу «Развитие системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Пермского края».