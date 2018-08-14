Ещё
В Прикамье доходы краевого бюджета вырастут на 1,44 миллиарда рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.60
$
66.94
76.15
76.43
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
73.18
+0.08 Золото
1194.94
–0.02 РТС
1079.74
+0.14
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1392
–0.0299
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

В Прикамье доходы краевого бюджета вырастут на 1,44 миллиарда рублей 

АиФ Пермь 29 минут назад
Фото: АиФ Пермь
На ближайшем заседании регионального парламента депутаты рассмотрят изменения в краевой бюджет на 2018 год. Предложения в парламент направил глава региона Максим Решетников.
Как сообщает в своём блоге спикер ЗС Валерий Сухих, законопроект предполагает увеличение доходов краевой казны в этом году на 1,44 миллиарда рублей. Казна вырастет за счёт роста поступлений по налогу на прибыль и поступления средств из федерального резервного фонда.
В пресс-службе ЗС сообщили, что депутатам предложат направить дополнительные доходы на дорожный фонд, модернизацию объектов здравоохранения, а также на другие цели. Например, предполагается на 123 миллиона рублей увеличить расходы на программу «Развитие системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Пермского края».
АиФ Пермь: последние новости
Почти все квартиры в новом доме от ПЗСП раскупили всего за две недели Надо ли пускать на свой участок кадастрового инженера? 65 тысяч должников в Прикамье находятся в «стоп-листе» судебных приставов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия возвращает советское будущее121
Россия готовится к худшим сценариям360
Ротшильд предсказал конец существующего мира334
Европе нашли замену российскому газу99
ЦБ и Минфин спасли рубль66
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение