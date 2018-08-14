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Перспективы есть: условия для снижения стоимости ипотеки назвал эксперт
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Перспективы есть: условия для снижения стоимости ипотеки назвал эксперт 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Снижение базовой ставки на ипотеку до 8 процентов в среднем по стране к 2024 году является достижимой задачей для отечественной экономики — считает доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов.
В России поставлена задача удешевления ипотеки
Дело в том, что министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что национальный проект «Жилье и комфортная среда» диктует магистральную задачу в виде снижения к 2024 году ставки на ипотечный кредит до 8 процентов годовых.
Другой вопрос, что выполнение данной задачи предполагает снижение ключевой ставки Центробанка до 6-7 процентов годовых, а это означает, что инфляция в России в течение ближайших 6 лет не должна выходить за пределы шести процентов годовых.
Это коррелирует с целью, которая поставлена правительством РФ и Министерством финансов РФ в качестве целевого «таргета».
Как известно, это потолок в четыре процента от уровня среднегодовой инфляции, но уже в следующем году данная планка будет преодолена и инфляция достигнет, как минимум, 4,5 процентов годовых по причине повышения базовой ставки НДС с 18 до 20 процентов.
Повышение инфляции в следующем году обещает быть разовым и искусственным по причине универсального действия НДС, но ситуация, связанная с флуктациями курса рубля и усилением западных санкций, заставляет нас поставить вопрос, а можно ли в условиях таких посылок рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой ставки, поскольку без этого не будет дешеветь и ипотека.
Пока непонятно, как дальше будет развиваться ситуация с ключевой ставкой
«Естественно, стоимость ипотечного кредита напрямую привязана к ставке Центробанка РФ, которая в последнее время в России постоянно снижалась, но сейчас данный процесс застопорился и неизвестно, когда эта ставка снова пойдет вниз», — заключает Грибов.
Напомним, что на сегодня ключевая ставка Центробанка равняется 7,25 процентам годовых, причем она достигла такого уровня в конце марта 2018 года, и с тех пор, пока нет никаких намеков на то, что в ближайшее время данный процесс как-то продолжится.
«Кроме того, когда мы рассматриваем эти слова со стороны Якушева, то должны понимать, что он затрагивает очень большой временной период, который действительно чрезвычайно сложно прогнозировать. Поэтому пока подобные планы о снижении ставки по ипотеке до 8 процентов можно принимать только, как проект, а не как какой-то реальный план действий», — констатирует Грибов.
При этом, мы знаем, что задачу постепенного снижения стоимости ипотеки в стране поставил лично президент РФ Владимир Путин, поэтому очевидно, что правительство РФ в ближайшие годы продолжит предпринимать здесь значительные усилия.
На всю эту ситуацию давит невысокий экономический рост
«Сейчас очень сложная конъюнктура, которая связана, как с не самыми высокими темпами роста отечественной экономики, так и с теми же западными санкциями. У правительства РФ есть несколько планов действий на этот счет, и в вопросе ипотеки необходимо ориентироваться именно на них, но ситуация здесь действительно постоянно меняется», — резюмирует Грибов.
На отечественную экономику давит сразу несколько переменных, причем их состав периодически меняется, но это не отменяет того факта, что нам нужно планировать свою экономическую деятельность даже в рамках текущей ситуации.
«Основной проблемой является тот факт, что у нас до сих пор имеются структурные ограничения на рост национальной экономики, в результате чего, она в ближайшие годы продолжит расти в пределах двух процентов. И это гораздо больнее бьет по ипотечному рынку, чем ключевая ставка и прочие сопутствующие рыночные факторы в рамках нашего народного хозяйства», — заключает Грибов.
Например, по оценке Росстата рост российской экономики, несмотря на всплеск в III квартале, составил в 2017 году 1,5 процента годовых, причем в текущем году он будет в районе 1,5-1,8 процента, что крайне мало для российского народного хозяйства.
Строительство может стать драйвером роста экономики РФ  «Что касается жилищного строительства и строительства вообще, то перспективы у этого сектора экономики есть. Более того, согласно тем планам, которые есть в наших министерствах и ведомствах, на сферу строительства делается значительная ставка, причем это направление даже рассматривается в качестве одного из драйверов экономики РФ», — констатирует Грибов.
Таким образом, строительству будет хорошо и без жилого сектора, темпы роста которого не так давно били рекорды, поскольку здесь идет смещение в сторону гражданской инфраструктуры и других проектов подобного рода.
Если же брать просто ипотеку, то можно вспомнить ситуацию нулевых годов, когда ставки были очень большие, но это не мешало данному рынку постоянно увеличиваться в объеме. Это было связано с высокими темпами роста российской экономики и реальных доходов населения.
«Все эти компоненты очень сложно сравнивать, но именно рост реальных доходов населения страны, который в последние пять лет серьезно просел, наиболее важен в вопросах социального характера», — резюмирует Грибов.
Ведь именно покупательная способность граждан обеспечивает спрос на рынке ипотеки, а не конечная стоимость этой услуги. Ведь главное, чтобы ипотека была россиянам по карману, а там российские банки найдут способ сделать наилучшее предложение.
Есть еще так называемая льготная ипотека, но и ее стоимость также коррелирует с реальными доходами населения страны.
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