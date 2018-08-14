Акционеры добавили Абсолют Банку 6 млрд рублей в капитал

ЦБ РФ зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Абсолют Банка общим объемом по номинальной стоимости 1 млрд 731,1 млн рублей. В результате допэмиссии уставный капитал Абсолют Банка увеличился почти на 32% и составил 7 млрд 148,6 млн рублей, указано в сообщении кредитной организации.

Акции были приобретены действующими акционерами по закрытой подписке. Фактическая цена размещения составляла 34,66 рубля за одну акцию. Таким образом, объем дополнительного вливания в капитал банка достиг 6 млрд рублей. Эмиссионный доход в результате размещения ценных бумаг увеличился на 4,3 млрд рублей и составил 10,8 млрд рублей.

«Абсолют Банк, как мы сообщали ранее, точно в срок завершил увеличение капитала. Соответствующее решение было принято акционерами банка в начале этого года. Вливание в капитал создаст дополнительные возможности для реализации новой стратегии развития и позволит банку укрепить позиции в приоритетных направлениях бизнеса», — комментирует председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова

Напомним, банк принадлежит структурам подконтрольного РЖД негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». Ранее в этом году сообщалось о намерении акционеров продать банк, однако впоследствии он был снят с продажи. Одной из причин отсутствия покупателей на Абсолют Банк СМИ называли возможность его продажи только вместе с санируемым Балтинвестбанком

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