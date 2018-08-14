Ещё
Акционеры добавили Абсолют Банку 6 млрд рублей в капитал
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.60
$
66.94
76.15
76.43
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
73.18
+0.08 Золото
1194.94
–0.02 РТС
1079.74
+0.14
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1392
–0.0299
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Акционеры добавили Абсолют Банку 6 млрд рублей в капитал 

Банки.ру 17 минут назад
ЦБ РФ зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Абсолют Банка общим объемом по номинальной стоимости 1 млрд 731,1 млн рублей. В результате допэмиссии уставный капитал Абсолют Банка увеличился почти на 32% и составил 7 млрд 148,6 млн рублей, указано в сообщении кредитной организации.
Акции были приобретены действующими акционерами по закрытой подписке. Фактическая цена размещения составляла 34,66 рубля за одну акцию. Таким образом, объем дополнительного вливания в капитал банка достиг 6 млрд рублей. Эмиссионный доход в результате размещения ценных бумаг увеличился на 4,3 млрд рублей и составил 10,8 млрд рублей.
«Абсолют Банк, как мы сообщали ранее, точно в срок завершил увеличение капитала. Соответствующее решение было принято акционерами банка в начале этого года. Вливание в капитал создаст дополнительные возможности для реализации новой стратегии развития и позволит банку укрепить позиции в приоритетных направлениях бизнеса», — комментирует председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова.
Напомним, банк принадлежит структурам подконтрольного РЖД негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». Ранее в этом году сообщалось о намерении акционеров продать банк, однако впоследствии он был снят с продажи. Одной из причин отсутствия покупателей на Абсолют Банк СМИ называли возможность его продажи только вместе с санируемым Балтинвестбанком.
Новость
Банки.ру: последние новости
Фондовые торги в РФ стартовали в плюсе Центробанк прокомментировал ситуацию на финансовых рынках Русский Ипотечный Банк повысил ставки по двум вкладам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия возвращает советское будущее121
Россия готовится к худшим сценариям360
Ротшильд предсказал конец существующего мира334
Европе нашли замену российскому газу99
ЦБ и Минфин спасли рубль66
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение