В Минстрое не исключили снижения ставки ипотечного кредита до 8% к 2024 году

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что в соответствии с национальным проектом «Жильё и комфортная среда» к 2024 года ставка ипотечного кредита должна быть снижена до 8%.

Как сообщает Интерфакс, эти показатели расписаны в паспорте национального проекта.

«Завтра паспорт будет внесён уже в правительство, и мы готовы будем поделиться этим документом», — сказал Якушев.

Он также рассказал, что 80 млн квадратных метров жилья будет введено в эксплуатацию в 2018 году.