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В Минстрое не исключили снижения ставки ипотечного кредита до 8% к 2024 году
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В Минстрое не исключили снижения ставки ипотечного кредита до 8% к 2024 году 

RT на русском 1 час назад
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что в соответствии с национальным проектом «Жильё и комфортная среда» к 2024 года ставка ипотечного кредита должна быть снижена до 8%.
Как сообщает Интерфакс, эти показатели расписаны в паспорте национального проекта.
«Завтра паспорт будет внесён уже в правительство, и мы готовы будем поделиться этим документом», — сказал Якушев.
Он также рассказал, что 80 млн квадратных метров жилья будет введено в эксплуатацию в 2018 году.
Ранее в ЦБ заявили, что в ближайшей перспективе процентные ставки по ипотеке и другим кредитным продуктам «при сохранении текущих экономических условий» будут находиться примерно на действующем уровне.
RT на русском: последние новости
СМИ: В МЭР предложили двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 году Верховный суд объяснил, кто должен платить за ущерб от капремонта В ЦБ прогнозируют сохранение действующих процентных ставок по кредитам
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