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В Подмосковье оборот розничной торговли вырос на 7%
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В Подмосковье оборот розничной торговли вырос на 7% 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Оборот розничной торговли Московской области в первом полугодии 2018 года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.
Ведомство ссылается на данные Мособлстата, который отметил, что оборот розничной торговли в Подмосковье в январе-июне составил около 1 миллиарда рублей.
"Наибольший рост показали крупные организации (включая организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя численность которых не превышает 15 человек), оборот которых увеличился на 17.5 процента и доля в общем обороте розничной торговли составила 78.2 процента; крупные организации и субъекты среднего предпринимательства (включая организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя численность которых не превышает 15 человек), оборот которых вырос на 17.4 процента, и доля в обороте составила 80.3 процента", — говорится в пресс-релизе.
Министерство также сообщает, что экономическая ситуация на потребительском рынке по сравнению со вторым кварталом 2017 года улучшилась на два процентных пункта.
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