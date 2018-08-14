Продажи в новостройках Новой Москвы бьют рекорды

Продажи нового жилья в Новой Москве в июле выросли вдвое по сравнению с прошлогодним показателем того же периода, передают «Вести».

На новых московских территориях в июле зафиксировано 2590 сделок по продаже квартир, что на 26% выше июньского показателя, отмечают аналитики ЦИАН

Столь значительный рост специалисты объясняют изменением законодательства в долевом строительстве. В числе факторов роста называется также быстрое развитие транспортной инфраструктуры Новой Москвы. Так, здесь уже открыто две станции метро, ожидается открытие еще четырех до конца года.

При этом цены на новое жилье тоже растут: сообщается, что квартиры в Новой Москве подорожали в трети жилых комплексов. В среднем цена квадратного метра увеличилась на 3,1% до 107 тысяч рублей.

При этом эксперты считают, что существенное подорожание квартир в новостройках в ближайшие годы маловероятно. В числе сдерживающих факторов — возрастающие объемы нового строительства, в том числе на территориях, удаленных от МКАД.

Ранее сообщалось, что рынок московских новостроек пополнился в июле рекордным количеством жилых корпусов — было сдано 64 дома. В общей сложности это около миллиона квадратных метров жилья. По оценкам ЦИАН, рост на треть по сравнению с июнем объясняется тем, что городские власти выдали девелоперам во втором квартале рекордное число разрешений на строительство.

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