Из-за долгов по зарплате ростовские моряки застряли в Стамбуле

Экипаж судна Streamline, большинство моряков которого — жители Ростовской области, не может вернуться домой из-за долгов по зарплате.

Как сообщает Don24, владелец задолжал команде из 12 человек около 36 тысяч долларов.

Судно 1978 года постройки, плавающее под флагом Коморских островов, находится в аварийном состоянии, и сейчас стоит на рейде в порту Стамбула. Судовладелец не выходит на связь с моряками больше 10 дней, рассказал председатель Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Леонид Глушак.

Продукты и питьевая вода пока на судне есть.

Экипаж корабля не в первый раз попадает в подобную ситуацию.

В 2013 году во время рейда в Ростове-на-Дону судно было арестовано из-за долгов по зарплате, однако самовольно вышло в море. Со списавшимися на берег моряками рассчитались только в 2014-м году, когда корабль вновь зашёл в российский порт и вновь был арестован.

В 2017 году Streamline опять оказался в центре скандала — тогдашний владелец бросил его в украинском Херсоне, передав новому хозяину, который сейчас и перестал выходить на связь.

После этого Российский профсоюз моряков рекомендовал с крайней осторожностью относиться к трудоустройству на это судно.