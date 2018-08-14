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Завтра Минфин может провести два аукциона по размещению ОФЗ на сумму 20 млрд руб
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Завтра Минфин может провести два аукциона по размещению ОФЗ на сумму 20 млрд руб 

Прайм 1 час назад
Ставки должны снизиться на фоне укрепления рубля, завтра Минфин может провести аукцион по размещению ОФЗ. Вчера рынок ОФЗ оставался под давлением из-за негативного внешнего фона. Доходность этих бумаг выросла на 10 б. п. вдоль всей кривой. Тем не менее объем торгов сократился до 15 млрд руб., что намного меньше, чем в конце прошлой недели.
Завтра Минфин может провести два аукциона по размещению ОФЗ, учитывая улучшившееся восприятие рисков и укрепление рубля. Впрочем, объемы предложения, вероятно, будут ограниченными. Мы полагаем, что ведомство может разместить 10-летние ОФЗ, индексированные по инфляции, на сумму 10 млрд руб., и трехлетний номинальный выпуск объемом 10 млрд руб.
Ставки овернайт остались на довольно высоких уровнях: межбанковская ставка — 7,1%, ставка валютного свопа — 6,8%. Сегодня ЦБ РФ проведет два аукциона по размещению купонных облигаций на общую сумму 1,2 трлн. руб. Такой большой объем размещения обусловлен тем, чем на текущей неделе предстоит погашение долговых обязательств на 780 млрд руб., говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
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