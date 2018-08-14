Число предложений в новостройках массового сегмента Москвы в июле 2018 снизилось на 4,7%

Объем предложения на рынке новостроек массового сегмента Москвы в июле 2018 года снизился на 4,7%, а средневзвешенная цена квадратного метра увеличилась за месяц на 1,6%, говорится в сообщении пресс-службы консалтинговой компании «Метриум».

Как пояснила генеральный директор «Метриум», участник партнерской сети CBRE Наталья Круглова , в июле 2018 года на рынке новостроек массового сегмента насчитывался 81 проект. За месяц официальные продажи начались в восьми комплексах, что выше показателя за предыдущие полгода (семь проектов).

«Всего на рынке новостроек в реализации находится 14105 квартир (общая площадь — 860,05 тысячи квадратных метров). За месяц общий объем предложения снизился на 4,7% (по количеству квартир) и на 3,2% по объему предложения. Отрицательная динамика обусловлена высокой покупательной активностью, а также снятием пула лотов/корпусов с продаж», — отмечается в сообщении.

По словам Кругловой, активность застройщиков связана с изменениями в законодательстве. В краткосрочной перспективе также ожидается появление большого количества новых объектов. В июне в Москве было выдано 132 разрешения на строительство, тогда как ежемесячно с начала года выдавалось по 10-15 документов в месяц.

Выход новых проектов и объемов оказал влияние на структуру предложения по административным округам. Увеличились доли Северного АО (13,1%; +2,6 процентного пункта), Западного АО (10,6%; +1,5 процентных пункта), Восточного АО (3,8%; +1,4 процентного пункта), Северо-Западного АО (7,0%; +1,0 процентный пункт). Существенно сократилась доля Юго-Восточного АО (минус 5,5 процентного пункта), однако округ сохранил за собой лидерские позиции — 27%.

В структуре предложения по типологии наибольшую долю заняли однокомнатные квартиры (30,2%; минус 1,2 процентного пункта). Более половины общего объема реализуемых квартир пришлось на двухкомнатные (40,8%; +0,6 процентного пункта) и трехкомнатные лоты (23,0%; +0,5 процентного пункта). Студии и многокомнатные квартиры составили 3,8% (данные не изменились) и 1,4% (плюс 0,2 процентного пункта) рынка соответственно.

«Средняя цена квадратного метра за месяц выросла на 1,6% и составила 156835 рублей. На положительную динамику оказало влияние плановое повышение цен несколькими застройщиками в ряде жилых комплексов. Важным фактором также стало снятие значительного объема предложения в проектах, расположенных у МКАД. Кроме того, треть новых комплексов вышла со стартовыми ценами выше среднерыночных», — добавила Круглова.

Наибольший рост цен был отмечен в СЗАО (плюс 4,3%) — главным образом за счет повышения цен и увеличения объема предложения в одном из проектов. Значительное снижение произошло в ВАО (минус 3,5%) и САО (минус 3,2%). Причиной послужил выход новых комплексов по стартовым ценам. В остальных округах динамика уровня цен составила плюс-минус 3,2%.

Средневзвешенный бюджет покупки показал рост по всем типологиям, за исключением студий (4,9 миллиона рублей, минус 0,5%). Однокомнатные квартиры покупали за 6,6 миллиона рублей (плюс 2,9%); двухкомнатные — за 9,6 миллиона рублей (плюс 2,6%); трехкомнатные — за 13,0 миллионов рублей (плюс 1,7%); многокомнатные — за 21,2 миллиона рублей (плюс 3,0%).

«Для летнего сезона не характерны высокие темпы продаж, но в июле 2018 года количество сделок в массовом сегменте увеличилось на 12%», — заключила Круглова.