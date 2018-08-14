ЦБ сообщил о снижении прибыли банковского сектора в январе-июле

Прибыль банковского сектора России по итогам января — июля текущего года снизилась на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 776 млрд рублей, следует из сообщения ЦБ РФ

«За январь — июль 2018 года по банковскому сектору прибыль составила 776 млрд рублей (в январе–июле 2017 года — 920 млрд рублей)», — говорится в сообщении Банка России.

Регулятор отметил, что в июле 2018 года российские кредитные организации получили прибыль в размере 153 млрд рублей. При этом, на финансовый результат банкового сектора серьезно повлияли кредитные организации, которые проходят процедуры оздоровления с участием ФКБС. «Без учета этих банков прибыль банковского сектора за семь месяцев составила один трлн рублей», — уточнили в ЦБ РФ.

Сейчас в секторе преобладают прибыльные кредитные организации. В общей сложности 356 банков показали прибыль в размере 1,1 трлн рублей, еще 150 банков показали убыток в размере 353 млрд рублей.