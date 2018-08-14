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ЦБ сообщил о снижении прибыли банковского сектора в январе-июле
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ЦБ сообщил о снижении прибыли банковского сектора в январе-июле 

Rambler News Service 1 час назад
Прибыль банковского сектора России по итогам января — июля текущего года снизилась на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 776 млрд рублей, следует из сообщения ЦБ РФ.
«За январь — июль 2018 года по банковскому сектору прибыль составила 776 млрд рублей (в январе–июле 2017 года — 920 млрд рублей)», — говорится в сообщении Банка России.
Регулятор отметил, что в июле 2018 года российские кредитные организации получили прибыль в размере 153 млрд рублей. При этом, на финансовый результат банкового сектора серьезно повлияли кредитные организации, которые проходят процедуры оздоровления с участием ФКБС. «Без учета этих банков прибыль банковского сектора за семь месяцев составила один трлн рублей», — уточнили в ЦБ РФ.
Сейчас в секторе преобладают прибыльные кредитные организации. В общей сложности 356 банков показали прибыль в размере 1,1 трлн рублей, еще 150 банков показали убыток в размере 353 млрд рублей.
В начале августа зампред ЦБ Василий Поздышев Прибыль банковского сектора в 2018 году может составить 1,2-1,3 трлн рублей.
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