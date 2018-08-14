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Прибыль российских банков за январь—июль составила 776 млрд рублей
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Прибыль российских банков за январь—июль составила 776 млрд рублей 

Банки.ру 1 час назад
Прибыль российского банковского сектора за январь—июль 2018 года составила 776 млрд рублей. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе—июле 2018 года», опубликованном на сайте Банка России во вторник.
За аналогичный прошлогодний период банки получили прибыль в размере 920 млрд рублей.
«За январь—июль 2018 года по банковскому сектору прибыль составила 776 миллиардов рублей (в январе—июле 2017 года — 920 миллиардов рублей), в том числе в июле действующими кредитными организациями получена прибыль в размере 153 миллиардов рублей. Финансовый результат сектора испытывал существенное влияние показателей банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без учета этих банков прибыль банковского сектора за семь месяцев составила один триллион рублей», — говорится в документе.
По данным Центробанка, с начала года рентабельность активов по банковскому сектору снизилась, однако в последние три месяца показатель стабилизировался на уровне 0,8%.
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