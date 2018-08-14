Нижегородская область за полгода получила федеральных средств почти на 11,5 млрд рублей

По итогам января-июня текущего года Нижегородская область получила 11,4 млрд руб. федеральных средств, пишет Newsnn.ru со ссылкой на региональное министерство экономического развития и инвестиций.

Наибольшее количество средств было предназначено на финансирование социальной поддержки жителей региона — 2,3 млрд руб.

Также 1,3 млрд руб. направлено на поддержку региональных проектов в сфере обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба.

708,1 млн руб. использовали для финансирования работ по благоустройству парков и дворовых территорий, 677,5 млн руб. пошло на поддержку сельского хозяйства. Остальные средства были потрачены на другие цели.