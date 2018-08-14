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Нижегородская область за полгода получила федеральных средств почти на 11,5 млрд рублей
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Нижегородская область за полгода получила федеральных средств почти на 11,5 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
По итогам января-июня текущего года Нижегородская область получила 11,4 млрд руб. федеральных средств, пишет Newsnn.ru со ссылкой на региональное министерство экономического развития и инвестиций.
Наибольшее количество средств было предназначено на финансирование социальной поддержки жителей региона — 2,3 млрд руб.
Также 1,3 млрд руб. направлено на поддержку региональных проектов в сфере обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба.
708,1 млн руб. использовали для финансирования работ по благоустройству парков и дворовых территорий, 677,5 млн руб. пошло на поддержку сельского хозяйства. Остальные средства были потрачены на другие цели.
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