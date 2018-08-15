Россияне активно покупают премиальные автомобили

Аналитики оценили траты россиян на покупку дорогих легковушек премиум-класса в первой половине 2018 года.

По данным агентства «Автостат», за шесть месяцев граждане приобрели более 70 тыс. премиальных автомобилей на сумму 281 млрд рублей, что на 7% превышает прошлогодний показатель.

Топ-7 брендов, на которые потратились водители, выглядит следующим образом:

Mercedes-Benz (77 млрд рублей);

BMW (63 млрд рублей);

Lexus (47 млрд рублей);

Land Rover (26 млрд рублей);

Audi (25 млрд рублей);

Porsche (12 млрд рублей);

Volvo (11 млрд рублей).

За отчетный период дилеры реализовали 849,2 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, при этом доля премиальных авто составляет всего 9% от общего объема продаж. Как сообщал «Авторамблер», с января по июнь россияне потратили на приобретение новых машин 1 трлн 94 млрд рублей, что на 23% больше, чем годом ранее.