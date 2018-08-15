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Россияне активно покупают премиальные автомобили
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Россияне активно покупают премиальные автомобили 

Авторамблер 32 минуты назад
Фото: Авторамблер
Аналитики оценили траты россиян на покупку дорогих легковушек премиум-класса в первой половине 2018 года.
По данным агентства «Автостат», за шесть месяцев граждане приобрели более 70 тыс. премиальных автомобилей на сумму 281 млрд рублей, что на 7% превышает прошлогодний показатель.
Топ-7 брендов, на которые потратились водители, выглядит следующим образом:
Mercedes-Benz (77 млрд рублей);
BMW (63 млрд рублей);
Lexus (47 млрд рублей);
Land Rover (26 млрд рублей);
Audi (25 млрд рублей);
Porsche (12 млрд рублей);
Volvo (11 млрд рублей).
За отчетный период дилеры реализовали 849,2 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, при этом доля премиальных авто составляет всего 9% от общего объема продаж. Как сообщал «Авторамблер», с января по июнь россияне потратили на приобретение новых машин 1 трлн 94 млрд рублей, что на 23% больше, чем годом ранее.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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