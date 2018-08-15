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За полгода россияне закупились иномарками премиум-класса на 280 млрд рублей
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За полгода россияне закупились иномарками премиум-класса на 280 млрд рублей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Авторамблер
За шесть месяцев 2018 года в России было реализовано немногим более 70 тыс. новых легковых автомобилей премиум-марок. На их покупку жители нашей страны потратили 281 млрд рублей — на 7% больше, чем в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Лидирует в рейтинге Mercedes-Benz, на автомобили этой марки россияне потратили 77 млрд рублей. На втором месте находится еще один премиум-бренд из Германии — BMW (63 млрд руб.), а замыкает тройку лидеров японский Lexus с показателем 47 млрд рублей.
Кроме этого, жители России потратили 26 и 25 млрд рублей на покупку новых машин марок Land Rover и Audi соответственно. Еще более чем на 10 млрд рублей они приобрели автомобили Porsche (12 млрд руб.) и Volvo (11 млрд руб.). На продукцию других премиум-брендов было потрачено меньше денежных средств.
Эксперты агентства также отмечают, что на долю премиум-сегмента в России приходится около 9% продаж новых легковых автомобилей. Но за счет более высокой средней цены он занимает четверть всей емкости российского рынка.
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