С молотка уйдут квартиры должников в Башкирии

Для участия в торгах надо лишь внести задаток

Служба судебных приставов Башкирии организует торги, на которых реализуют имущество должников, он пройдут в течение трех дней. Всего продадут 3 квартиры и 1 жилой дом.

21 августа 2018 года — Квартира площадью 61,3 кв. м, земельный участок, площадью 850 кв. м, адрес — РБ, Дуванский р-н, с. Месягутово, ул. Пионерская, д. 16. Начальная цена: 1 240 000 руб. Сумма задатка: 62 000 руб. ;

22 августа 2018 года — Жилой дом, площадью 52,2 кв. м, земельный участок, площадью 1002 кв. м, адрес — РБ, Чекмагушевский р-н, с. Чекмагуш, ул. Короткая, д. 2, строен а. Начальная цена: 550 800 руб. Сумма задатка: 27 540 руб. ;

23 августа 2018 года — Квартира, площадью 47,9 кв. м, адрес — РБ, г. Бирск, ул. Советская, д. 61. Начальная цена: 720 800 руб. Сумма задатка: 36 040 руб. ;

23 августа 2018 года — Квартира площадью 45,7 кв. м, адрес — РБ, г. Благовещенск, ул. Комарова, д. 23, корп. 2. Начальная цена: 1 020 000 руб. Сумма задатка: 51 000 руб.

Участниками торгов могут стать все желающие, для этого необходимо подать заявку и оплатить задаток. С полным перечнем реализуемого имущества, информацией о месте и времени проведения торгов можно ознакомиться на сайте Torgi.gov.

Недавно аукцион по продаже жилья должников прошел в Уфе. Приставы реализовали 14 квартир.