Эксперты рассказали, почему украинцам все труднее покупать жилье

Цены на жилье в новостройках растут, любые изменения, как в политике, так и в экономике отражаются на стоимости недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Холдинговой компании «Киевгорстрой».

По информации экспертов, колебания валют в значительной мере способствуют увеличению спроса.

«И хотя мы все расчеты ведем исключительно в гривне, потому что мы украинская компания, но растет стоимость всего — материалов, комплектующих, топлива, энергоносителей, оплаты труда», — цитирует УНН специалиста пресс-службы застройщика.

Например, стоимость стройматериалов растет ежемесячно, на сегодняшний день они подорожали уже на 30%. Квадратный метр вырос в цене на 25%.

При этом спрос населения на жилье остается высоким. «Такая у нас национальная особенность — хоть маленькая, но квартира должна быть своя», — считают в холдинге.

Эксперты полагают, что тенденция к росту цен на жилье в Украине сохранится и в дальнейшем.

В приказе Минрегиона два года назад стоимость квадратного метра жилья в Киеве составляла чуть больше 10 тысяч гривен, а в прошлом году цена за метр выросла почти до 14,5 тысячи гривен.

Ситуация приводит к тому, что жители страны все чаще покупают недвижимость за границей. Ранее издание Украина.ру упоминало, что на протяжении трех лет украинцы удерживают лидирующую позицию по объему покупки жилья в Польше, опережая немцев, англичан, белорусов и французов.

Хозяевами 27% квартир, приобретенных иностранцами, стали именно граждане Украины. Для сравнения, в 2016 году этот показатель был на 3% меньше.