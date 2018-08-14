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Челябинская область осталась без собственных дорожно-ремонтных предприятий
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Челябинская область осталась без собственных дорожно-ремонтных предприятий 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
Сегодня, 14 августа, Челябинский областной фонд имущества продал на открытых торгах посредством публичного предложения находившуюся в региональной собственности 100% долю в уставном капитале ООО «Карталинское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог», — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на официальные материалы организатора.
Продажа осуществлена в рамках утвержденной программы приватизации областного имущества на 2018-2020 годы. В борьбу за областную собственность вступили две частных компании. В ходе торгов победителем признано ООО «ТехноПарк», предложившее цену в 175 миллионов 475 тысяч рублей. Договор купли-продажи должен быть заключен не позднее 21 августа 2018 года. Ранее на торгах по цене вдвое ниже стартовой было продано в частные руки другое дорожное предприятие области — ООО «РЕМЭКС». Его также приобрела компания ООО «ТехноПарк».
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