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Bonava измерила индекс потребительской лояльности покупателей жилья в Петербурге
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Bonava измерила индекс потребительской лояльности покупателей жилья в Петербурге 

АСН-Инфо 31 минуту назад
Фото: АСН-Инфо
Индекс потребительской лояльности (NPS, от английского Net Promoter Score) по петербургским проектам Bonava спустя год проживания достиг 61%.
Это самый высокий результат среди всех восьми рынков присутствия компании и один из лучших показателей на российском рынке.
Сегодня NPS является самым распространенным способом измерения лояльности клиентов к компании и ее продукту. Он рассчитывается как разница между долей ее сторонников и противников и используется такими известными компаниями, как Apple, Amazon, General Motors, KONE, Novartis.
C декабря 2017 г. по май 2018 г. специалисты Bonava задавали всем владельцам квартир в объектах компании, проживающим в них более года, вопрос: «Какова вероятность, что вы порекомендуете компанию Bonava и ее проекты своим друзьям, коллегам, знакомым?». В зависимости от того, какую балльную оценку указывал респондент, он был отнесен к одной из категории потребителей — критикам, нейтральным или промоутерам. Показатель NPS рассчитывался как разница между процентным соотношением промоутеров и критиков. Чем выше доля промоутеров, тем выше NPS бренда и продукта.
Так, NPS после года проживания пятой и шестой очереди жилого комплекса «Эланд» составил 67% и 76% соответственно, третьей очереди Grona Lund — 45%, первой очереди Skandi Klubb — 46%. Для сравнения, индекс потребительской лояльности сотовых операторов, как правило, не превышает 30%, в банковской сфере этот показатель в среднем равен 10%, у авиакомпаний — 15%.
«Bonava интересуется мнением клиентов о качестве жилья и жилой среды даже спустя год после передачи им квартир. Мы проводим исследование индекса потребительской лояльности дважды: сразу после передачи ключей и через год после проживания. Как показали итоги последнего опроса, большинство покупателей квартир Bonava готовы порекомендовать продукты девелопера другим клиентам. Это говорит о том, что они высоко оценивают качество наших проектов», — комментирует Майкл Бьерклунд, председатель совета директоров ООО «Бонава Санкт-Петербург».
Это подтверждает и доля вторичных обращений в компанию и приобретение новых квартир клиентами, которые уже покупали жилье у Bonava.
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