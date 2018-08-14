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Все разрешения для строительства российского участка «Северного потока — 2» получены
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Все разрешения для строительства российского участка «Северного потока — 2» получены
ТАСС
30 минут назад
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Все разрешения для строительства российского участка газопровода «Северный поток 2» получены — Nord Stream 2.
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