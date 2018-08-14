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Акции банка «Возрождение» подскочили на Мосбирже на 18-19%
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Акции банка «Возрождение» подскочили на Мосбирже на 18-19% 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Обыкновенные акции банка «Возрождения» в ходе торгов на Московской бирже подскочили в цене на 19% — до 440 рублей за одну акцию, а привилегированные акции выросли на 18%, до 225 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Резкий рост стоимости акций «Возрождения» происходит на фоне сообщений о том, что группа ВТБ договорилась с фондом Bonum Capital (представляет интересы контролирующего акционера «Возрождения» Дмитрия Ананьева) о покупке акций банка «Возрождение». В частности, ВТБ планирует приобрести не менее 75% акций банка, сделка может быть закрыта в сентябре.
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