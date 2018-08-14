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Группа ВЭБа открыла финансирование строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Хабаровска
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Группа ВЭБа открыла финансирование строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Хабаровска 

Банки.ру 1 час назад
Группа Внешэкономбанка открыла финансирование проекта строительства нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта Хабаровск (Новый). Выдан первый транш, сообщили в ВЭБе во вторник.
Международный аэропорт Хабаровск (Новый) — крупнейший узловой аэропорт в Дальневосточном федеральном округе. Кредитные соглашения в целях финансирования проекта строительства нового пассажирского терминала Внешэкономбанк, АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ, входит в группу ВЭБа) и АО «Международный аэропорт Хабаровск» заключили в рамках Российского инвестиционного форума в феврале 2018 года. Строительство терминала должно завершиться в 2019 году. Общая стоимость проекта составляет 4,9 млрд рублей, совместное участие Внешэкономбанка с ФРДВ — 3,9 млрд рублей, из которых на сам ВЭБ приходится 1,9 млрд, а ФРДВ предоставляет заем в размере до 2 млрд рублей.
Как уточнил первый заместитель председателя Внешэкономбанка — член правления Николай Цехомский, в настоящее время участие ВЭБа в реализации проектов в сфере инфраструктуры аэропортов превышает 56 млрд рублей.
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