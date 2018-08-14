Группа ВЭБа открыла финансирование строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Хабаровска

Группа Внешэкономбанка открыла финансирование проекта строительства нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта Хабаровск (Новый). Выдан первый транш, сообщили в ВЭБе во вторник.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) — крупнейший узловой аэропорт в Дальневосточном федеральном округе. Кредитные соглашения в целях финансирования проекта строительства нового пассажирского терминала Внешэкономбанк, АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ, входит в группу ВЭБа) и АО «Международный аэропорт Хабаровск» заключили в рамках Российского инвестиционного форума в феврале 2018 года. Строительство терминала должно завершиться в 2019 году. Общая стоимость проекта составляет 4,9 млрд рублей, совместное участие Внешэкономбанка с ФРДВ — 3,9 млрд рублей, из которых на сам ВЭБ приходится 1,9 млрд, а ФРДВ предоставляет заем в размере до 2 млрд рублей.