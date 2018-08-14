Ирина Гусева: объем трансферта из федбюджета Пенсионному фонду имеет тенденцию к дальнейшему росту

Как пояснила Первый заместитель Председателя Комитета по бюджету и налогам Ирина Гусева , доходы Пенсионного фонда России состоят из страховых платежей работающего населения и трансферта из федерального бюджета, незначительная часть поступает от продажи активов фонда.

«В 2018 году доходы фонда составляют 8,27 трлн рублей, из них 3,28 трлн рублей — трансферт из федерального бюджета, 40% доходов», — сказала Ирина Гусева.

В 2017 году доходы составили 8,26 трлн рублей, трансферт — 3,78 трлн рублей (46% доходов фонда).

Как сообщила депутат, в 2018 году из федбюджета на выплату пенсий направлено 3,27 трлн рублей средств налогоплательщиков.

«Сумма доходов Пенсионного фонда — 8,27 трлн, то есть 40% от величины доходов покрыто средствами федерального бюджета. И это около 20% от общего объема расходов федерального бюджета», — заявила Ирина Гусева.

Как отметила парламентарий, трансферт из федбюджета Пенсионному фонду, который начинался в 1992 году с суммы 54 млн рублей, увеличился в настоящее время в 63 589 раз и почти достиг 3,5 трлн рублей.

«Рост размера трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду Российской Федерации значительно ускорился с 2001 года (в 2001 году — 34 млрд рублей, в 2002 — 381,1 млрд рублей), и, как показывают расчеты, имеет тенденцию к дальнейшему росту», — указала она.

В случае, если не принимать никаких мер по совершенствованию пенсионной системы, отметила Ирина Гусева, при сохранении демографических тенденций социальные взносы все в меньшем объеме будут обеспечивать выплату пенсий, и в период 2024–2026 годов поддержание пенсий на текущем уровне с возможностью их пересчета только в пределах инфляции потребует увеличение трансферта из федбюджета Пенсионному фонду не менее чем до 5 трлн рублей.

Как пояснила Первый заместитель Председателя Комитета по бюджету и налогам, целью совершенствования пенсионной системы является в том числе и то, чтобы бюджет Пенсионного фонда РФ стал самодостаточным и не требовал таких вливаний из федерального бюджета.