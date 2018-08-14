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В Свердловской области задолженность по зарплате за месяц выросла в 89 раз
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В Свердловской области задолженность по зарплате за месяц выросла в 89 раз 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Задолженность по заработной плате в Свердловской области за месяц выросла в 89 раз, такие данные приводят в Свердловскстате. Уральские предприятия задолжали работникам почти 39 млн рублей, об этом сообщает во вторник, 14 августа, «АиФ-Урал».
Согласно данным статистики, свердловские предприятия сохраняют задолженность перед 720 работниками. Данные о невыплаченных зарплатах предоставили только пять организаций Среднего Урала, тем не менее своим сотрудникам они должны почти 39 млн рублей. Больше всего задолжали работникам сферы производства электродвигателей, там рабочие недополучили 31,6 млн рублей. Следом идет сфера ремонта электронного и оптического оборудования. Ее работникам не выплатили 5,7 млн рублей. Уральцы, занимающиеся забором, очисткой и распределением воды, не получили 1,2 млн рублей, а те, кто работают в автошколах остались без зарплат, общая сумма которых 396 тыс. рублей.
Вместе с тем в Свердловскстате отмечают, что общая задолженность по зарплатам по сравнению с июлем этого года выросла на 38,6 млн рублей или в 89 раз. Согласно данным статистики, тогда две компании Среднего Урала задолжали перед сотрудниками 437 тыс. рублей. Недополучили работники автошкол.
В июне 2018 года сумма задолженности хоть и была больше, но не достигала даже одного миллиона рублей. Тогда три свердловских предприятия не выплатили сотрудникам зарплаты на общую сумму в 637 тыс. рублей. Данные о задолженности предоставили только три компании, из них две — из сферы подготовки водителей автотранспортных средств и одна занимается изготовлением мебели и ее отдельных деталей по индивидуальным заказам.
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