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Российские банки в январе-июле увеличили кредитование населения на 11,6%
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Российские банки в январе-июле увеличили кредитование населения на 11,6% 

Вести Экономика 34 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 14 августа — «Вести. Экономика». Розничный кредитный портфель российских банков в январе-июле с исключением влияния валютного курса и без учета банков с отозванной лицензией вырос на 11,6%, корпоративный — увеличился на 2,7%, сообщается в материалах центробанка РФ «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации».
Pixabay
"Кредитование экономики выросло на 5,2% против 3,0% в январе-июле 2017 года. Кредиты нефинансовым организациям увеличились на 2,7%; их динамика повысилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (+2,2%)", — сообщил ЦБ.
Как отмечает регулятор, существенный вклад в формирование динамики кредитования нефинансовых организаций внесла активизация кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), существенно опережающего рост кредитования нефинансовых организаций в целом — за первое полугодие 2018 года портфель кредитов МСП увеличился на 8,8%.
"Умеренная динамика корпоративного кредитования сопровождалась ускорением роста кредитов физическим лицам (+11,6%, за январь-июль 2017 года прирост составил 5,2%) при улучшении его качества на фоне позитивной динамики реальных располагаемых доходов населения. Хотя основной прирост по-прежнему приходится на ипотечные кредиты, рост портфеля происходил и за счет необеспеченных потребительских ссуд, поддержавших оживление потребительского спроса, а также автокредитов. Прирост кредитов физическим лицам годовым окном составил 20,1%", — говорится в материалах ЦБ.
При этом в июле совокупный объем кредитов экономике увеличился на 1,1%, до 45,2 трлн руб. В составе кредитов экономике портфель корпоративных кредитов (31,6 трлн руб.) демонстрировал сдержанный рост на 0,7%.
Одновременно июльский прирост розничного кредитования (на 2%) был на уровне локального максимума, достигнутого в мае. Объем розничного портфеля на 1 августа 2018 года составил 13,6 трлн руб.
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