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Экспорт «Газпрома» в Западную Европу в первом полугодии вырос на 6,4%
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Экспорт «Газпрома» в Западную Европу в первом полугодии вырос на 6,4% 

Rambler News Service 14 минут назад
«Газпром» поставил в январе—июне 2018 года в Западную Европу 81,589 млрд кубометров газа, говорится в отчете. Это на 6,4% больше аналогичного показателя прошлого года.
При этом экспорт российского газа в Германию составил 29,596 млрд кубометров, в Турцию — 12.742 млрд кубометров, в Италию — 11,511 млрд кубометров, в Великобританию — 7,401 млрд кубометров.
В Центральную Европу за отчетный период монополия поставила 19,053 млрд кубометров газа. Это на 6,8% больше, чем за первое полугодие 2017 года.
При этом Польша импортировала 6,037 млрд кубометров российского газа, Венгрия — 3,1 млрд кубометров, Чехия — 2,819 млрд кубометров.
Всего в Западную и Центральную Европу экспорт газа за отчетный период составил 100,642 млрд кубометров, что на 6,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
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