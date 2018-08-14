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Центральный офис Волго-Камского банка продают с торгов
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Центральный офис Волго-Камского банка продают с торгов 

Волга Ньюс 1 час назад
При этом путем открытого аукциона, который назначен на 24 сентября 2018 г., предполагается продавать только 23 лота общей стоимостью 450,9 млн рублей. Самым дорогим из них является нежилое помещение площадью 617,9 кв. м (1-3 этажи в здании на ул. Владимирской, 1а в Самаре) и земельный участок под ним площадью около 336,47 кв. метров. Этот объект недвижимости вместе с еще 38 имущественными позициями (о чем именно идет речь, в документах торгов не уточняется — прим. Ред.) оценен в 117,6 млн рублей.
На продажу также выставлен бывший центральный офис банка на пр. Карла Маркса, 10 в Самаре площадью 671,3 кв. м. Он продается единым лотом вместе с 56 другими имущественными объектами кредитной организации за 75,99 млн рублей.
Нежилые помещения в Комсомольском районе Тольятти общей площадью 958,8 кв. м (и 15 имущественных объектов) выставлены на продажу 89,4 млн рублей. Еще три объекта недвижимости на ул. Партизанской в Самаре оценены в 33,65 млн руб., одно помещение площадью 333 кв. м на ул. Садовой — в 52,1 млн руб. (лоты включают также по 11 и 26 позиций другого имущества банка, соответственно).
Также на аукцион выставлено нежилое здание на Заводском шоссе площадью 728 кв. м, оно продается единым лотом вместе с 44 другими имущественными объектами банка за 48 млн рублей. В отдельные лоты выделены помещения в Самаре на ул. Степана Разина, 31 (148 кв. м — 5,28 млн руб.) и на ул. Фрунзе, 53 (203 кв. м — 7,2 млн руб.), а также однокомнатная квартира в поселке Петра-Дубрава (975,3 тыс. рублей).
Помимо этого, торгуются 14 земельных участков в с. Курумоч «в районе Старой Больницы». При этом 13 из них имеют площадь по 1,5 тыс. кв. м и цену — по 1,5 млн руб. каждый, четырнадцатый участок размером 1,2 тыс. кв. м продается за 1,2 млн рублей.
Те лоты, которые не будут проданы 24 сентября, планируется выставить на повторные торги 14 ноября 2018 года — с дисконтом в 10%.
По оставшимся не проданными и после этого лотам с 29 декабря 2018 г. по 10 марта 2019 г. будут проведены торги путем публичного предложения. Правда, к ним добавится еще один — 24 лот: контрольно-пропускной пункт на ул. Товарной в Самаре. Его начальная стоимость установлена в размере 3,96 млн рублей. В рамках публичного предложения цена лотов будет постепенно снижаться до 39,1% — 74,8% от их начальной стоимости.
Напомним, финансовые трудности у Волго-Камского банка начались осенью 2013 г., а 11 ноября того же года у него была отозвана лицензия.
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