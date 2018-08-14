Ещё
Экономист: Ипотека в России может подорожать из-за новых санкций США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.79
75.85
76.09
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
72.61
–1.01 Золото
1196.90
–0.08 РТС
1079.81
+0.34
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1374
–0.0318
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Экономист: Ипотека в России может подорожать из-за новых санкций США 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В эфире НСН Владислав Жуковский рассказал, как антироссийские меры влияют на ипотечные кредиты. Экономисты прогнозируют в ближайшее время увеличение ставки по ипотеке. В аналитическом центре «Индикаторы рынка недвижимости» заявили, что ужесточение отношений России и США может обернуться ростом стоимости кредитов, и, прежде всего, ипотечных.
В этой ситуации ради стабилизации курса рубля Центробанк будет вынужден повысить ключевую ставку. Это автоматически увеличит ставки по депозитам и кредитам.
Экономист Владислав Жуковский в эфире НСН назвал такую ситуацию вполне прогнозируемой, а тем, кто собирается покупать жилье, посоветовал немного подождать.
«Рынок недвижимости, московский в том числе, находится в затяжном кризисном состоянии, цены на квадратный метр неуклонно снижались с конца 2014-го года. Сейчас, когда нет всплеска интереса к недвижимости, стало понятно, что деньги у населения кончились. Все, у кого были сбережения, они купили квартиры, дома, инвестиционный спрос упал. И этот рынок интересен только для профессиональных участников. Говорить о том, что ипотека подстегнула рост интереса, не приходится», — пояснил ситуацию специалист.
Некоторые аналитики, опрошенные Ura.ru, считают, что при негативном сценарии средняя ставка по ипотеке может вернуться к значениям — 12-15%. А общий рост стоимости заимствования затрагивает и ипотечное кредитование.
По данным агентства Domofond.ru, около 23% ипотечных заемщиков сожалеют, что взяли жилищный кредит. В основном люди испытывают дискомфорт от необходимости в чем-то себе отказывать. И в этом с риэлторами согласен Владислав Жуковский.
«Ставки до июня снижались, ипотека становилась всё более интересной для населения, и на глазах надувался пузырь ипотечного кредитования. Если суммарно за 1,5 года задолженность выросла до 14 с лишним триллиона рублей, то достаточный процент обеспечивался ростом ипотечного кредитования. А люди зачастую не соотносят свои доходы с расходами, с возможностью обеспечивать платежи. Поэтому неудивительно, что за последние 4 года еще быстрее растет задолженность по обслуживанию займов. Так что логично, что ставки по кредитам будут подрастать, — считает экономист Жуковский.
По его мнению причин для этого несколько. Во-первых, реальная инфляция в России 8-10%, а не 2-3%, как пишут официальные власти. В этой ситуации растет недоверие между контрагентами, банками, а доходы населения не растут, а вот расходы на коммуналку, продукты питания стремительно повышаются.
В Минстрое объяснили рост числа долевых договоров снижением ипотечной ставки
Вторая причина, считает Владислав Жуковский, очередной экономический спад. Речи о снижении ипотечных ставок не идет в условиях, когда идет мощнейшая волна продажи гособлигаций, капитал уходит из страны, рубль падает на 22-23%.
«Цены на недвижимость в Москве упали с 210 тысяч рублей в 2014 до 165 тысяч — в нынешнем. Рынок перегрет, и в долларовом эквиваленте снижение цен возможно. Если у кого-то нет острой необходимости покупать недвижимость, то можно немного подождать», — дал совет в эфире НСН экономист.
Тем временем, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о планируемой к 2024 году ставке по ипотеке в 8%. Такой уровень, по его словам, зафиксирован в проекте «Жилье и комфортная среда».
Национальная Служба Новостей: последние новости
Экономист: Идея повышения тарифов ЖКХ - деструктивна Доллар стал дороже 64 рублей впервые с июня На недостроенном объекте «Урбан Групп» готовят стройплощадку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар доигрался210
Блокада «Северного потока-2» с треском провалилась64
Российский рынок жилья ждет адский рост цен43
Ротшильд предсказал конец существующего мира381
В ПФР уточнили размер пенсии в 2019 году198
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение