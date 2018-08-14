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Кубань получит 405 млн рублей на стимулирование роста налога на прибыль организаций
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Кубань получит 405 млн рублей на стимулирование роста налога на прибыль организаций 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
Краснодарский край получит более 405 млн рублей дотаций в целях стимулирования роста потенциала по налогу на прибыль организаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте Кабмина России.
Согласно тексту постановления, средства выделяются из резервного фонда правительства страны. Всего между 63 субъектами РФ распределили 30,6 млрд рублей. «Это позволит поощрить субъекты Федерации, обеспечившие максимальный прирост налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет по итогам 2017 года», — отмечается на сайте правительства РФ.
При расчете размера дотации учитывался положительный прирост поступления по налогу на прибыль организаций, зачисленный в федеральный бюджет по итогам минувшего года. Таким образом, предоставление дотаций позволит поощрить субъекты Федерации, обеспечившие максимальный прирост таких налоговых поступлений по итогам 2017 года.
По данным управлении ФНС России по Краснодарскому краю, в январе-декабре 2017 года с территории региона в бюджетную систему Российской Федерации было перечислено 505,4 млрд рублей налоговых доходов и страховых взносов, что на 293,2 млрд рублей или 72,4% больше, чем в 2016 году.
В том числе во внебюджетные фонды поступило 167,2 млрд рублей страховых взносов. Налоговых доходов в консолидированный бюджет РФ поступило 338,2 млрд рублей, что на 45 млрд рублей, или 15,4% больше, чем в 2016 году.
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