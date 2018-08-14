Эксперт оценил вероятность снижения ставки по ипотеке до 8% к 2024 году

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева , который заявил, что в соответствии с национальным проектом «Жильё и комфортная среда» к 2024 году ставка ипотечного кредита должна быть снижена до 8%.

«Естественно, стоимость ипотечного кредита напрямую привязана к ставке Центробанка России , которая в последнее время в России постоянно снижалась, но сейчас данный процесс застопорился, и неизвестно, когда эта ставка снова пойдет вниз», — сказал Грибов.

По его словам, также нужно учитывать, что речь идёт об очень большом временном периоде, который сложно прогнозировать.

Как отметил эксперт, если говорить о жилищном строительстве и строительстве в целом, то перспективы у этого сектора экономики есть.

«Более того, согласно тем планам, которые есть в наших министерствах и ведомствах, на сферу строительства делается значительная ставка, причём это направление даже рассматривается в качестве одного из драйверов экономики РФ», — добавил он.

Ранее Якушев рассказал, что 80 млн квадратных метров жилья будет введено в эксплуатацию в 2018 году.

Также НСН сообщала, что в июне 2018 года объём выдачи ипотеки, по предварительным данным, вырос в 1,6 раза — до 250 млрд рублей.