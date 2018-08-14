Минтранс предупредил о резком росте цен на авиабилеты

Министерство транспорта прогнозирует совокупный рост цен на авиакеросин по итогам 2018 года до 30%, что может существенно повлиять на цены на билеты, заявил министр транспорта Евгений Дитрих

Дитрих добавил, что, по оценкам Минтранса, допзатраты авиакомпаний из-за роста стоимости керосина в 2018 году составят 50 млрд рублей, передает РИА «Новости»

В связи с этим Минтранс предлагает субсидировать авиакомпаниям затраты, компенсация должна составить 22,5 млрд рублей, добавил Дитрих.