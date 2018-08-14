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Минтранс предупредил о резком росте цен на авиабилеты
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Минтранс предупредил о резком росте цен на авиабилеты 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Министерство транспорта прогнозирует совокупный рост цен на авиакеросин по итогам 2018 года до 30%, что может существенно повлиять на цены на билеты, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
Дитрих добавил, что, по оценкам Минтранса, допзатраты авиакомпаний из-за роста стоимости керосина в 2018 году составят 50 млрд рублей, передает РИА «Новости».
В связи с этим Минтранс предлагает субсидировать авиакомпаниям затраты, компенсация должна составить 22,5 млрд рублей, добавил Дитрих.
Накануне PR-директор туристического сервиса Aviasales Янис Дзенис заявил, что с 15 августа стоимость авиабилетов может увеличиться в связи с ростом курса доллара.
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