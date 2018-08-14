Минтранс РФ предложил компенсировать авиакомпаниям 22,5 млрд руб из-за удорожания топлива

МУРМАНСК, 14 авг — ПРАЙМ. Минтранс РФ прогнозирует рост стоимости авиатоплива к концу года на 30%; дополнительные расходы перевозчиков могут составить 50 миллиардов рублей, из них 22,5 миллиарда рублей ведомство предлагает субсидировать из бюджета, заявил министр транспорта Евгений Дитрих

"Ожидаем, что совокупный рост цены (на авиакеросин — ред.) по итогам года может составить до 30%, это действительно может оказать существенное влияние на рост цены на авиабилеты, поэтому предложения, которые мы сформулировали по этому поводу — единовременные разовые субсидии авиакомпаниям на компенсацию этих расходов на увеличение цены на авиакеросин", — сообщил Дитрих журналистам.

По словам министра, объем дополнительных затрат авиакомпаний из-за удорожания топлива может составить до 50 миллиардов рублей.