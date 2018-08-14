Минтранс РФ предложил компенсировать авиакомпаниям 22,5 млрд руб из-за удорожания топлива 

МУРМАНСК, 14 авг — ПРАЙМ. Минтранс РФ прогнозирует рост стоимости авиатоплива к концу года на 30%; дополнительные расходы перевозчиков могут составить 50 миллиардов рублей, из них 22,5 миллиарда рублей ведомство предлагает субсидировать из бюджета, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
"Ожидаем, что совокупный рост цены (на авиакеросин — ред.) по итогам года может составить до 30%, это действительно может оказать существенное влияние на рост цены на авиабилеты, поэтому предложения, которые мы сформулировали по этому поводу — единовременные разовые субсидии авиакомпаниям на компенсацию этих расходов на увеличение цены на авиакеросин", — сообщил Дитрих журналистам.
По словам министра, объем дополнительных затрат авиакомпаний из-за удорожания топлива может составить до 50 миллиардов рублей.
"Принцип, который нами предложен, исходя из объемов потребленного керосина, исходя из объема закупки, определить размер той части этой субсидии, которая придется конкретной авиакомпании. Мы предложили компенсацию в объеме 22,5 миллиарда (рублей). Мы предложили это Минфину и правительству РФ, обсуждения проходили на прошлой неделе, вопрос рассматривается сейчас", — добавил министр.