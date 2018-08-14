Минтранс предложил компенсировать авиакомпаниям 22 миллиарда рублей

Минтранс предложил изыскать 22,5 миллиарда рублей из бюджета на субсидии перевозчикам для компенсации части расходов, которые они несут из-за роста стоимости авиакеросина. По прогнозам транспортного ведомства, авиатопливо к концу года вырастет в цене на 30 процентов. И перевозчикам придется изыскать 50 миллиардов рублей на керосин, что повлечет рост стоимости билетов.

Чтобы не допустить этого, ведомство вышло с инициативой единовременного субсидирования части расходов из бюджета, передает ТАСС слова министр транспорта Евгения Дитриха

"Этот вопрос сейчас рассматривается", — сказал он.