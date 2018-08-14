Ещё
Минтранс прогнозирует рост стоимости авиатоплива на 30% к концу года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.79
75.85
76.04
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
72.62
–0.08 Золото
1193.78
–0.23 РТС
1081.50
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1345
–0.0347
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Минтранс прогнозирует рост стоимости авиатоплива на 30% к концу года 

RT на русском 1 час назад
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха.
«Ожидаем, что совокупный рост цены по итогам года может составить до 30%, это действительно может оказать существенное влияние на рост цен на авиабилеты, поэтому предложения, которые мы сформулировали по этому поводу, — единовременные разовые субсидии авиакомпаниям на компенсацию этих расходов на увеличение цены на авиакеросин», — сказал Дитрих.
Он также отметил, что объём дополнительных затрат авиакомпаний из-за удорожания топлива может составить до 50 млрд рублей.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил ФАС организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты, чтобы предотвратить их необоснованный рост.
В начале августа в ФАС рассказали о снижении цен на авиатопливо в России.
RT на русском: последние новости
СМИ: В МЭР предложили двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 году Российская валюта впервые за неделю укрепилась к доллару США и евро В ЦБ прогнозируют сохранение действующих процентных ставок по кредитам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский рынок жилья ждет адский рост цен222
Отказ Сбербанка в кредите пенсионеру возмутил Сеть90
Доллар доигрался302
Блокада «Северного потока-2» с треском провалилась133
Ротшильд предсказал конец существующего мира390
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение