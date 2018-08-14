Минтранс прогнозирует рост стоимости авиатоплива на 30% к концу года

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха.

«Ожидаем, что совокупный рост цены по итогам года может составить до 30%, это действительно может оказать существенное влияние на рост цен на авиабилеты, поэтому предложения, которые мы сформулировали по этому поводу, — единовременные разовые субсидии авиакомпаниям на компенсацию этих расходов на увеличение цены на авиакеросин», — сказал Дитрих.

Он также отметил, что объём дополнительных затрат авиакомпаний из-за удорожания топлива может составить до 50 млрд рублей.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил ФАС организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты, чтобы предотвратить их необоснованный рост.

В начале августа в ФАС рассказали о снижении цен на авиатопливо в России.