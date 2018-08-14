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Акимов оценил расходы на нацпрограмму по цифровой экономике более чем в триллион рублей
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Акимов оценил расходы на нацпрограмму по цифровой экономике более чем в триллион рублей 

Ведомости 1 час назад
На реализацию национальной программы «Цифровая экономика» за пять лет может потребоваться около 1 трлн руб., заявил ТАСС вице-премьер по цифровой экономике Максим Акимов, не уточнив, какая часть будет профинансирована из федерального бюджета. «Думаю, что речь идет о сумме более 1 трлн рублей с учетом того, что этот сезон (2018 год — »Ведомости») уже проходим в рамках действующего бюджета, на ближайшие пять лет», — сказал вице-премьер. По его словам, в основном деньги пойдут на направления «Информационная инфраструктура», «Кадры и образование» и новое — по цифровому госуправлению.
Разработать нацпроект «Цифровая экономика» президент Владимир Путин поручил в указе о стратегических целях России до 2024 г. Сейчас уже действует правительственная программа, утвержденная в 2017 г. Помимо развития информационной инфраструктуры и кадров, она включает в себя планы по развитию информационной безопасности, нормативному регулированию, формированию исследовательских компетенций и технологических заделов.
Первые 3 млрд руб. на цифровую экономику распределил премьер Дмитрий Медведев — в марте 2018 г. он подписал соответствующее распоряжение. Согласно документу деньги разделены между несколькими компаниями и ведомствами, отвечающими за реализацию программы. Так, госкорпорация «Росатом» получит 505 млн руб., Минкомсвязи — 1,95 млрд руб., ФСБ — 3 млн руб., Минтранс — 15 млн руб., Минэкономразвития — 15,5 млн руб., управделами президента — 134,5 млн руб., Росреестр — 399,6 млн руб., Минпромторг — 13,6 млн руб.
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