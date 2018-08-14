Ещё
Минтранс: авиатопливо может подорожать на 30% по итогам 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.79
75.85
76.04
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
72.59
–0.12 Золото
1193.78
–0.23 РТС
1081.50
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1338
–0.0354
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Минтранс: авиатопливо может подорожать на 30% по итогам 2018 года 

ТАСС 1 час назад
МУРМАНСК, 14 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ предложил правительству и Минфину частично компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы из-за роста цен на авиатопливо, чтобы не допустить удорожания билетов. По итогам 2018 года стоимость топлива может вырасти на 30%, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Потери авиакомпаний в этом году из-за скачка цен на топливо оцениваются в 50 млрд рублей, возместить предлагается 22,5 млрд рублей.
"Мы ожидаем, что совокупный рост стоимости авиакеросина по итогам 2018 года может составить до 30%, что может оказать существенное влияние на рост цен на авиабилеты. Поэтому мы сформулировали предложение — единовременные разовые субсидии авиакомпаниям на компенсацию этих расходов на авиакеросин, — рассказал Дитрих. — Предполагается, что [дополнительные расходы авиакомпаний могут составить] до 50 млрд рублей, мы предложили правительству и Минфину компенсацию в 22,5 млрд рублей. Этот вопрос сейчас рассматривается, обсуждения проходили на прошлой неделе".
ТАСС: последние новости
Власти не ожидают роста цен на жилье в Новой Москве при новых правилах строительства Эксперт: плата за тепло станет самым острым вопросом роста тарифов в 2019 году Немецкая компания "rent24" купила московский коворкинг DI Telegraph
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский рынок жилья ждет адский рост цен222
Отказ Сбербанка в кредите пенсионеру возмутил Сеть90
Доллар доигрался302
Блокада «Северного потока-2» с треском провалилась133
Ротшильд предсказал конец существующего мира390
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение