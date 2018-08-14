Минтранс: авиатопливо может подорожать на 30% по итогам 2018 года

Потери авиакомпаний в этом году из-за скачка цен на топливо оцениваются в 50 млрд рублей, возместить предлагается 22,5 млрд рублей.

"Мы ожидаем, что совокупный рост стоимости авиакеросина по итогам 2018 года может составить до 30%, что может оказать существенное влияние на рост цен на авиабилеты. Поэтому мы сформулировали предложение — единовременные разовые субсидии авиакомпаниям на компенсацию этих расходов на авиакеросин, — рассказал Дитрих. — Предполагается, что [дополнительные расходы авиакомпаний могут составить] до 50 млрд рублей, мы предложили правительству и Минфину компенсацию в 22,5 млрд рублей. Этот вопрос сейчас рассматривается, обсуждения проходили на прошлой неделе".