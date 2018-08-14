Минтранс прогнозирует рост цен на авиабилеты из-за подорожания топлива

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что в ведомстве прогнозируют рост цен на авиакеросин на 30% к концу 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Дитриха, в случае 30-процентного роста стоимости топлива, дополнительные расходы перевозчиков могут составить 50 млрд рублей, что отразится на стоимости билетов на самолеты.

"Ожидаем, что совокупный рост цены по итогам года может составить до 30%, это действительно может оказать существенное влияние на рост цены на авиабилеты", — сказал Дитрих.

Министр заявил, что в ведомстве предложили выделить авиакомпаниям единовременные разовые субсидии на компенсацию расходов из-за увеличения цены на авиакеросин, чтобы повышение стоимости авиабилетов оказалось менее ощутимым. Предполагается, что авиакомпаниям компенсируют 22,5 млрд рублей.