Доходы членов правления «Газпрома» выросли. Они получили премии в 1,2 миллиарда

Сегодня, 14 августа, «Газпром» отчитался по итогам прошедшего полугодия. Отчет за второй квартал ПАО «Газпром» опубликовал РБК.

Как уточнили журналисты, за отчетный период доходы членов правления выросли на четверть. Всего за шесть месяцев компания им выплатила 1,6 миллиарда рублей, из которых 420,5 миллиона выплачено в качестве заработной платы, а 1,2 миллиарда в виде премии.