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Доходы членов правления «Газпрома» выросли. Они получили премии в 1,2 миллиарда
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Доходы членов правления «Газпрома» выросли. Они получили премии в 1,2 миллиарда 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 14 августа, «Газпром» отчитался по итогам прошедшего полугодия. Отчет за второй квартал ПАО «Газпром» опубликовал РБК.
Как уточнили журналисты, за отчетный период доходы членов правления выросли на четверть. Всего за шесть месяцев компания им выплатила 1,6 миллиарда рублей, из которых 420,5 миллиона выплачено в качестве заработной платы, а 1,2 миллиарда в виде премии.
«По сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы членов правления выросли на четверть. За два квартала прошлого года их заработная плата составила 331,9 миллиона рублей, премии — 985,6 миллиона рублей. Всего члены правления тогда получили 1,3 миллиарда рублей», — добавили аналитики РБК, приложив отчетный документ прошлого года.
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