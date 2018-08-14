Доходы членов правления «Лукойла» за I полугодие выросли в 8 раз

МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Члены правления крупнейшей частной нефтяной компании России — "Лукойла" — за первое полугодие 2018 года получили доход в размере 4,865 миллиарда рублей против 605,4 миллиона рублей за аналогичный период 2017 года (рост в 8 раз), говорится в отчетности компании.

В состав правления «Лукойла» входят 14 человек.

Большую часть доходов составляют премии — 4,424 миллиарда рублей. Кроме того, 240,7 миллиона рублей было выплачено в виде заработной платы, а 200 миллионов рублей — на гарантии и компенсации. При этом на иные виды вознаграждений было отведено всего 2 тысячи рублей.

Вознаграждения членам совета директоров по итогам отчетного периода составили 708,8 миллиона рублей, что в 25,5 раза больше по сравнению с выплатами за аналогичный период прошлого года (27,8 миллиона рублей). В частности, 595,4 миллиона рублей было выплачено в качестве премии, 63,25 миллиона рублей — на вознаграждение за участие в работе органа управления. Также выплаты на гарантии и компенсации составили 28,8 миллиона рублей, а на заработную плату — 21,3 миллиона рублей.