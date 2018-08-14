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Средняя численность работников Сбербанка за I полугодие снизилась на 2,3%, до 243,9 тыс.
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Средняя численность работников Сбербанка за I полугодие снизилась на 2,3%, до 243,9 тыс. 

Прайм 22 минуты назад
МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Средняя численность работников Сбербанка за первое полугодие 2018 года снизилась на 2,3% по сравнению с началом года и составила 243,9 тысячи человек, следует из квартального отчета кредитной организации.
Фонд начисленной зарплаты в первом полугодии текущего года увеличился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 94,07 миллиарда рублей. Выплаты социального характера выросли практически на 20%, составив 2,97 миллиарда рублей.
В декабре 2017 года глава Сбербанка Герман Греф объявил о запуске процесса массовой роботизации. По его словам, резкого сокращения рабочих мест из-за нее не будет, ведь у сотрудников еще есть время освоить новые специальности.
Средняя численность работников Сбербанка в прошлом году снизилась на 4% по сравнению с 2016 годом и составила 249,6 тысячи человек.
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