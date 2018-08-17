Долги по зарплатам в России за июль увеличились на 20,9% — до 3,38 млрд рублей

По состоянию на 1 августа суммарная задолженность по заработной плате в России (без учета субъектов малого бизнеса) составила 3,38 млрд руб., что на 586,3 млн руб., или на 20,9% больше, чем по состоянию на 1 июля, сообщает Росстат

Задолженность по зарплате по состоянию на 1 августа имелась перед 50,4 тыс. человек, что составляет менее 1% работников по обследуемым Росстатом видам экономической деятельности.

Среди тех, кому не выплатили зарплату в полном объеме, 44% — работники обрабатывающих производств; 23% — строительства; 8% — сельского хозяйства и охоты; 6% — транспорта; 5% — добычи полезных ископаемых.