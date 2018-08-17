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Долги по зарплатам в России за июль увеличились на 20,9% — до 3,38 млрд рублей
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Долги по зарплатам в России за июль увеличились на 20,9% — до 3,38 млрд рублей 

Rambler News Service 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По состоянию на 1 августа суммарная задолженность по заработной плате в России (без учета субъектов малого бизнеса) составила 3,38 млрд руб., что на 586,3 млн руб., или на 20,9% больше, чем по состоянию на 1 июля, сообщает Росстат.
Задолженность по зарплате по состоянию на 1 августа имелась перед 50,4 тыс. человек, что составляет менее 1% работников по обследуемым Росстатом видам экономической деятельности.
Среди тех, кому не выплатили зарплату в полном объеме, 44% — работники обрабатывающих производств; 23% — строительства; 8% — сельского хозяйства и охоты; 6% — транспорта; 5% — добычи полезных ископаемых.
Rambler News Service: последние новости
Дольщики Urban Group подали заявления на включение в реестр требований жилых помещений В Омской области началось строительство дороги в обход Казахстана за 717 млн рублей Оборот розничной торговли в России в июле вырос на 2,5% — до 2,64 трлн рублей
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